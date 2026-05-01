Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов оценил шансы Кучерова выиграть приз самому выдающемуся хоккеисту сезона НХЛ

Фетисов оценил шансы Кучерова выиграть приз самому выдающемуся хоккеисту сезона НХЛ
Комментарии

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о возможности российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова завоевать «Тед Линдсей Эворд» — приз самому выдающемуся хоккеисту сезона НХЛ.

«Никита Кучеров вполне может быть признан лучшим хоккеистом регулярного чемпионата НХЛ. Он набрал меньше очков, чем Макдэвид, но Никита ведь и меньше матчей сыграл, чем его конкурент. Это игроки примерно одного склада, но мне Кучеров нравится больше», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Напомним, в тройку претендентов попали Никита Кучеров, нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Никита Кучеров попал в тройку претендентов на приз самому выдающемуся хоккеисту сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android