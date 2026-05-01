Фетисов оценил шансы Кучерова выиграть приз самому выдающемуся хоккеисту сезона НХЛ

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о возможности российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова завоевать «Тед Линдсей Эворд» — приз самому выдающемуся хоккеисту сезона НХЛ.

«Никита Кучеров вполне может быть признан лучшим хоккеистом регулярного чемпионата НХЛ. Он набрал меньше очков, чем Макдэвид, но Никита ведь и меньше матчей сыграл, чем его конкурент. Это игроки примерно одного склада, но мне Кучеров нравится больше», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Напомним, в тройку претендентов попали Никита Кучеров, нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.