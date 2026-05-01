«Мы с ним много ругались». Тренер «Барса» Степанов — об игре Максима Арефьева

Главный тренер «Барса» Александр Степанов прокомментировал игру голкипера «Ак Барса» Максима Арефьева.

«Мне нравится, как играет команда. Начиная с серии с Минском, «Ак Барс» стал более мобильным и организованным. Сейчас эту команду сложно обыграть.

Мы на связи с Максимом Арефьевым, я лично очень рад за него. Когда он у меня играл, то мы с ним много ругались, но думаю, что он всё осознал и понял. Он молодец – вижу, что у него всё получается», – передаёт слова Степанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В текущем плей-офф 22-летний Арефьев провёл две игры, где одержал две победы с 97,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 0,79.