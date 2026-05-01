Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер фарм-клуба «Ак Барса» Степанов рассказал о готовых к игре за основу молодых игроках

Комментарии

Главный тренер «Барса» Александр Степанов высказался о готовых к игре за «Ак Барс» молодых хоккеистах команды.

«Если оценивать результат, то, конечно, максимализм есть, всегда хочется большего, но ко всему нужно подходить с разумом. В этом году ребята прыгнули немного выше головы – видите ведь, каким сложным получился регулярный чемпионат в ВХЛ. Питер вот даже в плей-офф не попал, там же не было и фарм-клуба ЦСКА, и многих других команд, чей бюджет намного больше нашего.

Есть задача подготовки молодых ребят, подпитки для первой команды. Думаю, что на следующий год должен выстрелить Александр Иванов. Есть ребята: Галеев, Самигуллин, Бардин, жаль, что Малику Саберзянову немного не хватает физики», – передаёт слова Степанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android