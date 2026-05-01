Тренер «Барса» Степанов: молодым ребятам в плей-офф не хватает связок и сухожилий

Главный тренер «Барса» Александр Степанов рассказал, чего не хватает молодым хоккеистам в играх плей-офф.

«Было приятно встретить много старых знакомых на льду в матче ветеранов, того же Дмитрия Казионова, он ведь тоже в своё время из «Динамо» перешёл в «Ак Барс», потом ушёл в «Металлург». Сейчас он работает в «Стальных Лисах» – там очень хорошие результаты. Я очень рад за него.

Если говорить про нашу команду, то мы ещё тренируемся, сегодня последний день на льду работали, потом выходные. Но с 11 мая снова работаем, надо набивать физику. Молодым ребятам не хватает, когда идёт плей-офф, битвы с мужиками, связок, сухожилий, случаются микротравмы», – сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.