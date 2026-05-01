Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Степанов высказался об участии в матче ветеранов «Ак Барса» и «Металлурга»

Комментарии

Главный тренер «Барса» Александр Степанов рассказал об участии в матче ветеранов «Ак Барса» и «Металлурга». В составе казанского клуба экс-форвард дважды становился обладателем Кубка Гагарина.

«С «Трактором» сыграть не получилось, тогда наша команда ещё играла в плей-офф, поэтому не удалось. Перед этим матчем тоже не получилось полноценно потренироваться, поэтому было тяжело двигаться. Но сама атмосфера хорошая, главное, победили. Магнитогорск всегда силён.

Давно не выходил на лёд, в последний раз – прошлым летом. Я каждый день как тренер на льду с командой, но одно дело – стоишь и свистишь, а здесь надо бегать. Мне нравится это идея, главное – это нравится болельщикам. Сегодня на нашей игре собралось около трёх тысяч человек. Считаю, что это хорошо. Это лучшая оценка», – сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android