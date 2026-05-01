Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Директор спортшколы «Металлурга» рассказал о развитии Канцерова, Фёдорова и Нечаева

Комментарии

Директор школы «Металлурга» Артём Ромашов рассказал о развитии игроков магнитогорского клуба Романа Канцерова, Михаила Фёдорова и Игоря Нечаева.

«Приятно смотреть, как молодые ребята, те же Михаил Фёдоров, Игорь Нечаев, играют в плей-офф за первую команду, выходят в решающие отрезки. Буквально недавно их видел в школе, рядом ходили, их выращивали, тренировали. Это хороший показатель и результат нашей общей работы.

Михаил и Игорь – талантливые ребята, но и работоспособные. Рома Канцеров – тоже наш, коренной. Начинали с пяти лет у нас заниматься. Здорово, что им доверяют. Всё зависит от тренера, у нас правильно работает «вертикаль», дают возможность молодым играть, развиваться. Нужно не застревать между молодёжным хоккеем и взрослым, долго нельзя находиться в команде МХЛ, нужно как можно быстрее переходить на другой уровень, иначе потом будет сложнее, кто-то из молодых будет опережать.

Хоккейная школа – это также примерно, как общеобразовательная школа. МХЛ – это университет, который надо пройти. И дальше уже команда мастеров, взрослая жизнь», – сказал Ромашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Нападающий «Металлурга» Фёдоров рассказал о настрое команды на четвёртый матч полуфинала
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android