Только один клуб из четвёрки лучших прошлого КС вышел во второй раунд текущего плей-офф

«Каролина Харрикейнз» является единственной командой из участников полуфинальных серий Кубка Стэнли — 2025, кто вышел во второй раунд текущего плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Напомним, годом ранее в полуфиналах встречались «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз» (4-1) и «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз» (1-4). Победу в розыгрыше Кубка Стэнли — 2025 одержала «Флорида».

«Пантеры» в текущем сезоне не попали в розыгрыш Кубка Стэнли. «Даллас» и «Эдмонтон» в первом раунде плей-офф уступили «Миннесоте Уайлд» (2-4) и «Анахайм Дакс» (2-4) соответственно.

Отметим, что во втором раунде «Каролина» встретится с «Филадельфией Флайерз». Начало серии запланировано в ночь на 3 мая.