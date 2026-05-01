Крикунов: Овечкину и Малкину нет смысла опускаться вниз и играть в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о будущем нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Вряд ли мы Малкина ещё увидим в КХЛ. Понятно, что может быть всякое. Приехать может, если захочет. У него уже возраст. Вряд ли Овечкин и Малкин ещё поедут сюда играть. Эти ребята не знают другой жизни, они уже до 40 лет доиграли, не представляют ничего другого. Не надо играть до того момента, когда им свистеть начнут. Они прожили знаменательную хоккейную жизнь, стали звёздами. Нет смысла им опускаться вниз и играть ещё здесь», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».