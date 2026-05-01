Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов: Овечкину и Малкину нет смысла опускаться вниз и играть в КХЛ

Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о будущем нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Вряд ли мы Малкина ещё увидим в КХЛ. Понятно, что может быть всякое. Приехать может, если захочет. У него уже возраст. Вряд ли Овечкин и Малкин ещё поедут сюда играть. Эти ребята не знают другой жизни, они уже до 40 лет доиграли, не представляют ничего другого. Не надо играть до того момента, когда им свистеть начнут. Они прожили знаменательную хоккейную жизнь, стали звёздами. Нет смысла им опускаться вниз и играть ещё здесь», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

Материалы по теме
Овечкин или Кросби — кто выиграл легендарное противостояние? Решаем, кто же всё-таки круче
Овечкин или Кросби — кто выиграл легендарное противостояние? Решаем, кто же всё-таки круче
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Брукс Лайк: смертоносная комбинация Овечкина не имеет себе равных в истории НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android