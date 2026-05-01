Защитник московского «Динамо» Адамчук: мы максимально недовольны этим сезоном

Защитник московского «Динамо» Кирилл Адамчук высказался об итогах сезона-2025/2026 для бело-голубых.

— Для «Динамо» сезон завершился, какие итоги подведёте?
— Мы точно могли бы улучшить наше выступление в плей-офф. Чего не хватило? Да всего. Мы максимально недовольны этим сезоном. Амбиции были другими. Думаю, у любого спортсмена амбиции должны быль самыми высокими. Тем более в таком клубе, как «Динамо», — приводит слова Адамчука Legalbet.

Московское «Динамо» завершило выступление в плей-офф КХЛ на стадии 1/8 финала. Бело-голубые уступили в серии минскому «Динамо» со счётом 0-4. В регулярке московский клуб занял седьмое место в таблице Запада.

