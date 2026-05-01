Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Отец Малкина: я был бы доволен, если бы Евгений сезон отыграл в Магнитогорске

Отец Малкина: я был бы доволен, если бы Евгений сезон отыграл в Магнитогорске
Комментарии

Отец трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Евгения Малкина Владимир Малкин прокомментировал будущее форварда «Питтсбург Пингвинз».

«По моему мнению, он действительно хочет завершить свою карьеру в «Питтсбурге». Я был бы доволен, если бы он сезон отыграл в Магнитогорске, мне самому хочется, чтобы он так поступил. Надежда на это всегда есть, всё зависит от его сил.

Наверное, он не хочет ударить в грязь лицом, может быть, думает, что у него не получится показать такую игру, какую хочет. Всё зависит от его состояния, не хочется, чтобы болельщики его освистывали. Возможно, он думает и об этом. Пока у него желание остаться в «Питтсбурге», — цитирует Владимира Малкина ТАСС.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android