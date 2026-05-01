Отец Малкина: я был бы доволен, если бы Евгений сезон отыграл в Магнитогорске

Отец трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Евгения Малкина Владимир Малкин прокомментировал будущее форварда «Питтсбург Пингвинз».

«По моему мнению, он действительно хочет завершить свою карьеру в «Питтсбурге». Я был бы доволен, если бы он сезон отыграл в Магнитогорске, мне самому хочется, чтобы он так поступил. Надежда на это всегда есть, всё зависит от его сил.

Наверное, он не хочет ударить в грязь лицом, может быть, думает, что у него не получится показать такую игру, какую хочет. Всё зависит от его состояния, не хочется, чтобы болельщики его освистывали. Возможно, он думает и об этом. Пока у него желание остаться в «Питтсбурге», — цитирует Владимира Малкина ТАСС.