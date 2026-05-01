Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рафик Якубов покинул пост спортивного директора московского «Динамо»

Комментарии

Рафик Якубов покинул пост спортивного директора московского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых. Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что специалист станет новым генеральным менеджером «Лады».

«Спортивный директор бело-голубых завершает работу в клубе по собственному желанию. Хоккейный клуб «Динамо» Москва благодарит Рафика Хабибулловича за работу и желает успехов в дальнейшей деятельности!» — сказано в сообщении клуба.

Московское «Динамо» завершило выступление в плей-офф КХЛ на стадии 1/8 финала. Бело-голубые уступили в серии минскому «Динамо» со счётом 0-4. В регулярке московский клуб занял седьмое место в таблице Запада.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android