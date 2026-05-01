Рафик Якубов покинул пост спортивного директора московского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых. Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что специалист станет новым генеральным менеджером «Лады».

«Спортивный директор бело-голубых завершает работу в клубе по собственному желанию. Хоккейный клуб «Динамо» Москва благодарит Рафика Хабибулловича за работу и желает успехов в дальнейшей деятельности!» — сказано в сообщении клуба.

Московское «Динамо» завершило выступление в плей-офф КХЛ на стадии 1/8 финала. Бело-голубые уступили в серии минскому «Динамо» со счётом 0-4. В регулярке московский клуб занял седьмое место в таблице Запада.