Александр Радулов извинился перед арбитром в матче серии плей-офф «Локомотив» — «Авангард»

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов в одном из домашних матчей серии плей-офф с «Авангардом» (1-3) извинился перед главным арбитром.

«Александр, можно вас? Вот за эти слова «Иди», я сейчас так же дам, и вы уйдёте, поняли? Я вам всё сказал, давай играй! Всё, давай», — заявил арбитр после одного из эпизодов.

— Сань, здесь я веду игру, понимаешь? Понял?

— Извини.

— Всё, давай. Давай, давай, — приводит слова арбитра и Радулова шоу «Хороший гол» на Кинопоиске.

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина 39-летний Александр Радулов занимает третье место в списке лучших бомбардиров с 12 (5+7) очками в 13 встречах.