Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Радулов извинился перед арбитром в матче серии плей-офф «Локомотив» — «Авангард»

Александр Радулов извинился перед арбитром в матче серии плей-офф «Локомотив» — «Авангард»
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов в одном из домашних матчей серии плей-офф с «Авангардом» (1-3) извинился перед главным арбитром.

«Александр, можно вас? Вот за эти слова «Иди», я сейчас так же дам, и вы уйдёте, поняли? Я вам всё сказал, давай играй! Всё, давай», — заявил арбитр после одного из эпизодов.

— Сань, здесь я веду игру, понимаешь? Понял?
— Извини.
— Всё, давай. Давай, давай, — приводит слова арбитра и Радулова шоу «Хороший гол» на Кинопоиске.

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина 39-летний Александр Радулов занимает третье место в списке лучших бомбардиров с 12 (5+7) очками в 13 встречах.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android