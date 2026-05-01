«Миннесоте» досталась лучшая команда в НХЛ». Куинн Хьюз — о «Колорадо»

Защитник «Миннесоты Уайлд» Куинн Хьюз поделился ожиданиями от серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

«Мы знали, что придётся пройти через «Даллас» и «Колорадо», а это непросто. У них невероятная команда, наверное, лучшая в лиге, так что это будет непростая серия», – приводит слова Хьюза Sportskeeda.

В шестом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ «Миннесота Уайлд» обыграла «Даллас Старз» (5:2) в Сент-Поле на льду «Гранд Казино Арены».

«Уайлд» выиграли серию у «Старз» со счётом 4-2 и впервые с 2015 года вышли во второй раунд Кубка Стэнли. Ранее «Колорадо Эвеланш» прошёл на стадии первого раунда «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4-0.