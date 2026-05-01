Трёхкратный олимпийский чемпион: не согласен, что Восток сильнее Запада в КХЛ

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался об уровне команд в Восточной и Западной конференциях КХЛ.

— Три команды из четырёх представляют Восток. Он сильнее Запада?

— Нет, здесь я не согласен. Год на год не приходится – и так сложилось, что в этом сезоне дальше идут в основном восточные клубы. Но тот хоккей, которое показывало, например, московское «Динамо» в своих лучших матчах, ничуть не слабее, чем у большинства команд Востока. Да и ЦСКА основательно напряг тот же Омск в предыдущем раунде, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

Ранее уровень команд в Восточной и Западной конференциях КХЛ прокомментировал Максим Сушинский.