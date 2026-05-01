Андрей Кузьменко ответил на вопрос о своём будущем в «Лос-Анджелесе»

Андрей Кузьменко ответил на вопрос о своём будущем в «Лос-Анджелесе»
Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Андрей Кузьменко коротко ответил на вопрос о своём будущем в стане калифорнийского клуба.

«Посмотрим», — приводит слова Кузьменко LA Kings Insider.

В минувшем сезоне Кузьменко набрал 25 (13+12) очков в 52 играх и пропустил концовку регулярного чемпионата из-за травмы. Всего на счету форварда 271 игра в регулярных чемпионатах НХЛ и 182 (85+97) очка. В сезоне-2025/2026 Кузьменко заработал $ 4,3 млн благодаря однолетнему контракту. Соглашение хоккеиста с командой рассчитано до конца текущего сезона в НХЛ.

«Лос-Анджелес» в первом раунде Кубка Стэнли — 2026 проиграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 0-4 в серии.

