В матче «Ак Барс» — «Металлург» произошла драка между Фисенко и Джонсоном

Сегодня, 1 мая, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает магнитогорский «Металлург». Идёт первый период, счёт не открыт — 0:0. Счёт в серии — 2-1 в пользу казанского клуба. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию игры.

На шестой минуте первого периода произошла драка между форвардом «Ак Барса» Михаилом Фисенко и нападающим «Металлурга» Люком Джонсоном. По итогам эпизода каждый из хоккеистов получил двойной малый штраф за грубость.

