Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид в последних четырёх решающих матчах различных турниров не набрал ни одного очка

Макдэвид в последних четырёх решающих матчах различных турниров не набрал ни одного очка
Комментарии

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид не набирает очков в последних четырёх решающих матчах различных турниров.

В седьмом матче финальной серии с «Флоридой Пантерз» в 2024 году, в шестой игре финальной серии с «Флоридой» в 2025 году, в финальном матче за золотую медаль с США на Олимпиаде-2026 и в шестой встрече серии первого раунда Кубка Стэнли — 2026 с «Анахайм Дакс» нападающий очков не набрал. Его суммарный показатель полезности в данных встречах составил «-9».

Всего в текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Коннора Макдэвида шесть матчей, в которых форвард забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android