Главная Хоккей Новости

«Меня это даже веселит». Защитник «Бостона» Задоров — о свисте болельщиков «Баффало»

«Меня это даже веселит». Защитник «Бостона» Задоров — о свисте болельщиков «Баффало»
Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров высказался о негативном отношении к себе со стороны болельщиков «Баффало Сэйбрз». На матчах серии плей-офф хоккеиста освистывали из-за инцидента с игроком «Сэйбрз» Расмусом Далином. В четвёртой игре команд Задоров толкнул и попытался ударить Далина во время паузы в матче, спровоцировав массовую потасовку. Позднее россиянина оштрафовали на $ 5 тыс. за удар соперника.

«Думаю, в НХЛ примерно пять арен, где меня освистывают каждый раз, когда я получаю шайбу. Для меня в этом нет ничего нового. Меня это даже веселит. Это означает, что ты бесишь людей. Видимо, такая у меня работа», — приводит слова Задорова Daily Faceoff.

На данный момент «Баффало» выигрывает в серии первого раунда плей-офф НХЛ со счётом 3-2. Шестой матч команд состоится в субботу, 2 мая.

