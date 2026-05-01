«Думал, будет равная серия». Щитов — о матчах между «Авангардом» и «Локомотивом»

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов поделился мнением о серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». «Ястребы» ведут в серии со счётом 3-1.

«Вы знаете, я думал, что будет равная серия. Ожидал, что после матчей в Ярославле счёт в серии будет 1-1. Омск показал, что физически он очень хорошо готов, стоит отметить, что это очень быстрая команда, и я так вижу, что «Авангард» превосходит в физике», — приводит слова Щитова Vprognoze.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 2, 4*, 6* мая.

* если потребуется