Гол «Металлурга» в матче с «Ак Барсом» был отменён из-за фола до взятия ворот

Гол «Металлурга» в матче с «Ак Барсом» был отменён из-за фола до взятия ворот
В эти минуты в Казани проходит четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Ак Барс» принимает магнитогорский «Металлург». Нападающий гостей Роман Канцеров забил гол, однако взятие ворот отменили из-за нарушения перед голом. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу казанского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
01 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Перерыв
2 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Барабанов (Лямкин, Семёнов) – 34:44 (5x4)     2:0 Денисенко (Яшкин) – 35:50 (5x5)    

На 34-й минуте Канцеров в контратаке «Металлурга» отправил шайбу в ворота, но чуть раньше форвард магнитогорцев Михаил Фёдоров нарушил правила. Ему выписали две минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 3, 5*, 7* мая.

* если потребуется

