Игроки «Ак Барса» и «Металлурга» устроили потасовку после окончания второго периода
В эти минуты в Казани проходит четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Ак Барс» принимает магнитогорский «Металлург». После окончания второго периода хоккеисты обеих команд устроили потасовку. По итогам второй 20-минутки счёт 2:0 в пользу казанского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
01 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Барабанов (Лямкин, Семёнов) – 34:44 (5x4)     2:0 Денисенко (Яшкин) – 35:50 (5x5)     2:1 Коробкин (Орехов, Джонсон) – 45:31 (5x5)     3:1 Тодд (Семёнов, Хмелевски) – 54:10 (5x5)     4:1 Яшкин – 58:14 (en)    

После сирены на льду произошла небольшая стычка с участием нескольких игроков. По результатам этой потасовки защитник «Ак Барса» Никита Лямкин получил две минуты штрафа за грубость, а нападающий «Металлурга» Дерек Барак тоже заработал двухминутный штраф — за толчок клюшкой.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 3, 5*, 7* мая.

* если потребуется

Гол «Металлурга» в матче с «Ак Барсом» был отменён из-за фола до взятия ворот
