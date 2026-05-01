Игроки «Ак Барса» и «Металлурга» устроили потасовку после окончания второго периода

В эти минуты в Казани проходит четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Ак Барс» принимает магнитогорский «Металлург». После окончания второго периода хоккеисты обеих команд устроили потасовку. По итогам второй 20-минутки счёт 2:0 в пользу казанского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После сирены на льду произошла небольшая стычка с участием нескольких игроков. По результатам этой потасовки защитник «Ак Барса» Никита Лямкин получил две минуты штрафа за грубость, а нападающий «Металлурга» Дерек Барак тоже заработал двухминутный штраф — за толчок клюшкой.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 3, 5*, 7* мая.

* если потребуется