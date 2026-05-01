Третий гол «Ак Барса» был отменён после запроса тренерского штаба «Металлурга»

В эти минуты в Казани проходит четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Ак Барс» принимает магнитогорский «Металлург». Третий гол хозяев был отменён после запроса тренерского штаба гостей. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу казанского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
01 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Барабанов (Лямкин, Семёнов) – 34:44 (5x4)     2:0 Денисенко (Яшкин) – 35:50 (5x5)     2:1 Коробкин (Орехов, Джонсон) – 45:31 (5x5)     3:1 Тодд (Семёнов, Хмелевски) – 54:10 (5x5)     4:1 Яшкин – 58:14 (en)    

На 43-й минуте нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов вытащил шайбу на пятак, не продавил щиток голкипера «Металлурга» Ильи Набокова, а накатившийся форвард Александр Барабанов протолкнул её за ленточку. Тренерский штаб магнитогорцев взял запрос на помеху вратарю, в результате гол был отменён.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 3, 5*, 7* мая.

* если потребуется

Материалы по теме
Видео
Игроки «Ак Барса» и «Металлурга» устроили потасовку после окончания второго периода
