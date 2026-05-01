Тренерский штаб «Ак Барса» взял неудачный запрос в матче с «Металлургом»

В эти минуты в Казани проходит четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Ак Барс» принимает магнитогорский «Металлург». Тренерский штаб хозяев взял неудачный запрос на пас рукой. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу казанского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
01 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Барабанов (Лямкин, Семёнов) – 34:44 (5x4)     2:0 Денисенко (Яшкин) – 35:50 (5x5)     2:1 Коробкин (Орехов, Джонсон) – 45:31 (5x5)     3:1 Тодд (Семёнов, Хмелевски) – 54:10 (5x5)     4:1 Яшкин – 58:14 (en)    

На 46-й минуте нападающий гостей Егор Коробкин забил гол. Тренерский штаб «Ак Барса» взял запрос на предмет паса рукой. После изучения повтора арбитры шайбу засчитали. Казанцы были наказаны малым штрафом за задержку игры. Отметим, что это первый неудачный просмотр видеотренеров «Ак Барса» в текущем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

