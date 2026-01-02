Ак Барс – Металлург, результат четвертого матча 1 мая 2026 года, счет 4:1, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/2 финала, Кубок Гагарина)

«Ак Барс» победил дома «Металлург» и находится в шаге от финала Кубка Гагарина
Сегодня, 1 мая, в Казани завершился четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Ак Барс» принимал магнитогорский «Металлург». Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу казанской команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
01 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Барабанов (Лямкин, Семёнов) – 34:44 (5x4)     2:0 Денисенко (Яшкин) – 35:50 (5x5)     2:1 Коробкин (Орехов, Джонсон) – 45:31 (5x5)     3:1 Тодд (Семёнов, Хмелевски) – 54:10 (5x5)     4:1 Яшкин – 58:14 (en)    

На 35-й минуте нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов забил первый гол. На 36-й минуте форвард Григорий Денисенко удвоил преимущество казанцев. На 46-й минуте нападающий Егор Коробкин сократил отставание «Металлурга». На 55-й минуте форвард Нэйтан Тодд вернул хозяевам былое преимущество. На 59-й минуте нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счёт — 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 3, 5*, 7* мая.

* если потребуется

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
