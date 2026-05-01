Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Металлурга» Разин: судей поменял бы сегодня. Мне же можно такое говорить?

Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что хотел бы поменять арбитров, судивших четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Ак Барсом» (1:4, 1-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
01 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Барабанов (Лямкин, Семёнов) – 34:44 (5x4)     2:0 Денисенко (Яшкин) – 35:50 (5x5)     2:1 Коробкин (Орехов, Джонсон) – 45:31 (5x5)     3:1 Тодд (Семёнов, Хмелевски) – 54:10 (5x5)     4:1 Яшкин – 58:14 (en)    

«Какой момент исправил бы в сегодняшней игре? Судей поменял бы. Я их не ругаю, мне же можно такое говорить? Потому что они сегодня в тело играли, в наших нападающих. В пятом матче на первый план выйдет реализация моментов и игровая дисциплина», — сказал Разин в послематчевом флэш-интервью.

Главными судьями встречи были Антон Гофман (Москва) и Денис Наумов (Тольятти), линейными арбитрами — Дмитрий Шишло (Москва) и Никита Новиков (Москва).

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 3, 5*, 7* мая.

* если потребуется

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android