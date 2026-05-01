Главный тренер «Металлурга» Разин: судей поменял бы сегодня. Мне же можно такое говорить?
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что хотел бы поменять арбитров, судивших четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Ак Барсом» (1:4, 1-3).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
01 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Барабанов (Лямкин, Семёнов) – 34:44 (5x4) 2:0 Денисенко (Яшкин) – 35:50 (5x5) 2:1 Коробкин (Орехов, Джонсон) – 45:31 (5x5) 3:1 Тодд (Семёнов, Хмелевски) – 54:10 (5x5) 4:1 Яшкин – 58:14 (en)
«Какой момент исправил бы в сегодняшней игре? Судей поменял бы. Я их не ругаю, мне же можно такое говорить? Потому что они сегодня в тело играли, в наших нападающих. В пятом матче на первый план выйдет реализация моментов и игровая дисциплина», — сказал Разин в послематчевом флэш-интервью.
Главными судьями встречи были Антон Гофман (Москва) и Денис Наумов (Тольятти), линейными арбитрами — Дмитрий Шишло (Москва) и Никита Новиков (Москва).
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 3, 5*, 7* мая.
* если потребуется
- 1 мая 2026
-
17:56
-
17:40
-
17:28
-
17:12
-
17:04
-
16:56
-
16:44
-
16:26
-
16:12
-
15:53
-
15:44
-
15:25
-
15:04
-
14:40
-
14:19
-
14:01
-
13:43
-
13:36
-
13:30
-
13:11
-
12:53
-
12:33
-
12:15
-
12:07
-
12:00
-
11:57
-
11:55
-
11:41
-
11:39
-
11:32
-
11:15
-
10:48
-
10:27
-
10:10
-
09:47