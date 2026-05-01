Главный тренер «Металлурга» Разин: судей поменял бы сегодня. Мне же можно такое говорить?

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что хотел бы поменять арбитров, судивших четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Ак Барсом» (1:4, 1-3).

«Какой момент исправил бы в сегодняшней игре? Судей поменял бы. Я их не ругаю, мне же можно такое говорить? Потому что они сегодня в тело играли, в наших нападающих. В пятом матче на первый план выйдет реализация моментов и игровая дисциплина», — сказал Разин в послематчевом флэш-интервью.

Главными судьями встречи были Антон Гофман (Москва) и Денис Наумов (Тольятти), линейными арбитрами — Дмитрий Шишло (Москва) и Никита Новиков (Москва).

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 3, 5*, 7* мая.

* если потребуется