Разин: ключевой момент — когда судья сыграл в Ткачёва, потом атака соперника и забили гол

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4, 1-3) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026.

«Хорошая игра, первый период хотелось бы по-другому начать, но счёт был 0:0. Во втором периоде был ключевой момент, когда судья сыграл в тело, во Владимира Ткачёва, потом пошла атака соперника и нам забили гол.

Бывает такое, мы и выход «три в ноль» не забили, а нам забили. Удача? А что вы скажете про силовой приём Гофмана? Фарт надо заработать, значит, не заработали», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 3, 5*, 7* мая.

* если потребуется