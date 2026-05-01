Бобровский — второй в рейтинге свободных агентов по версии Daily Faceoff

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский занял второе место в рейтинге неограниченно свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff. В список попали хоккеисты, контракты которых рассчитаны до 30 июня 2026 года. В топ-10 также вошли российские нападающие Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») и Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»).

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Алекс Так (нападающий, «Баффало Сэйбрз»).

2. Сергей Бобровский (вратарь, «Флорида»).

3. Даррен Рэддиш (защитник, «Тампа-Бэй Лайтнинг»).

4. Расмус Андерссон (защитник, «Вегас Голден Найтс»).

5. Джон Карлсон (защитник, «Анахайм Дакс»).

6. Александр Овечкин (нападающий, «Вашингтон»).

7. Бун Дженнер (нападающий, «Коламбус Блю Джекетс»).

8. Евгений Малкин (нападающий, «Питтсбург»).

9. Чарли Койл (нападающий, «Коламбус»).

10. Джейкоб Труба (защитник, «Анахайм»).

Также в рейтинг вошли нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Илья Михеев (29-е место) и форвард «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко (31-е).