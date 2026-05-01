Сборная Канады не будет участвовать в Кубке Шпенглера — 2026

Сборная Канады объявила, что не будет принимать участие в Кубке Шпенглера 2026 года. Турнир проходит ежегодно в Давосе (Швейцария). В Кубке традиционно принимает участие местная команда «Давос», усиленная лучшими игроками чемпионата Швейцарии, и сборная Канады, обычно составляемая из канадских игроков, выступающих в европейских клубах.

«Долгосрочное соглашение хоккейной сборной Канады истекло после проведения Кубка Шпенглера в 2025 году, и новое соглашение о включении сборной Канады в турнир 2026 года не было достигнуто вовремя.

Кубок Шпенглера — это особое событие, и мы благодарны за наше многолетнее партнёрство с организационным комитетом и поддержку болельщиков в Давосе. Хоккейная команда Канады и организационный комитет продолжают обсуждать будущее участие в Кубке Шпенглера, и мы с нетерпением ждём будущего этого престижного турнира», — говорится в заявлении сборной Канады в социальной сети Х.

