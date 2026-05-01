Гатиятулин: разбираем соперника, за счёт чего можем прибавить — сегодня это получилось

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Металлургом» (4:1, 3-1) в четвёртом матче 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
01 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Барабанов (Лямкин, Семёнов) – 34:44 (5x4)     2:0 Денисенко (Яшкин) – 35:50 (5x5)     2:1 Коробкин (Орехов, Джонсон) – 45:31 (5x5)     3:1 Тодд (Семёнов, Хмелевски) – 54:10 (5x5)     4:1 Яшкин – 58:14 (en)    

«По ходу матча добавляли. Во втором периоде за счёт своих активных действий создали моменты, забили два гола. Третий период получился боевой, довели матч до победы. Хорошая командная победа.

Идёт плей-офф, и на первый план выходят единоборства и характер. Ребята на каждый матч выходят готовыми именно в этих компонентах, потому что это ключевые моменты. В игре бывают моменты, когда кто-то из тройки не успевает поменяться, мы смотрим на ребят, на их состояние. Иногда с этим связано.

У каждой команды есть свои сильные стороны. Важно то, как ими пользоваться. Мы всегда отталкиваемся от своей игры, тем не менее разбираем соперника. Изучаем, за счёт чего можем сыграть, за счёт чего можем прибавить. Сегодня это получилось», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

