Гатиятулин — о неудачном видеозапросе «Ак Барса»: объявили переход хода, «Поле чудес»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о неудачном тренерском запросе в четвёртом матче 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Металлургом» (4:1, 3-1).

«Объявили переход хода. Где-то же такое было? В «Поле Чудес»? Подъехали, сказали, что приняли такое решение, что действительно был переход хода. Мы посмотрим этот момент, разберём, попросим прояснить его.

Мы идём шаг за шагом, от матча к матчу. Здесь важно правильно восстановиться и правильно подготовиться. Идёт полуфинал, высокое напряжение, и цена ошибки большая. Может быть, мы немножко ошиблись в этом моменте из-за излишнего желания. Но отмечу Билялова, он здорово сыграл и спасает нас в нужные моменты», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.