Гатиятулин — о неудачном видеозапросе «Ак Барса»: объявили переход хода, «Поле чудес»

Гатиятулин — о неудачном видеозапросе «Ак Барса»: объявили переход хода, «Поле чудес»
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о неудачном тренерском запросе в четвёртом матче 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Металлургом» (4:1, 3-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
01 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Барабанов (Лямкин, Семёнов) – 34:44 (5x4)     2:0 Денисенко (Яшкин) – 35:50 (5x5)     2:1 Коробкин (Орехов, Джонсон) – 45:31 (5x5)     3:1 Тодд (Семёнов, Хмелевски) – 54:10 (5x5)     4:1 Яшкин – 58:14 (en)    

«Объявили переход хода. Где-то же такое было? В «Поле Чудес»? Подъехали, сказали, что приняли такое решение, что действительно был переход хода. Мы посмотрим этот момент, разберём, попросим прояснить его.

Мы идём шаг за шагом, от матча к матчу. Здесь важно правильно восстановиться и правильно подготовиться. Идёт полуфинал, высокое напряжение, и цена ошибки большая. Может быть, мы немножко ошиблись в этом моменте из-за излишнего желания. Но отмечу Билялова, он здорово сыграл и спасает нас в нужные моменты», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
