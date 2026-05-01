Департамент судейства КХЛ разъяснил видеопросмотры в матче «Ак Барс» — «Металлург»
Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги дал разъяснение по тренерским запросам в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 между «Ак Барсом» и «Металлургом» (4:1, 3-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
01 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Барабанов (Лямкин, Семёнов) – 34:44 (5x4)     2:0 Денисенко (Яшкин) – 35:50 (5x5)     2:1 Коробкин (Орехов, Джонсон) – 45:31 (5x5)     3:1 Тодд (Семёнов, Хмелевски) – 54:10 (5x5)     4:1 Яшкин – 58:14 (en)    

«На 43-й минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком «Ак Барса» Александром Барабановым, главный тренер «Металлурга» Андрей Разин взял запрос на блокировку вратаря перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено: атакующий игрок воздействовал на щиток вратаря и помешал ему защищать ворота, гола нет», — говорится на сайте КХЛ.

«На 46-й минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком «Металлурга» Егором Коробкиным, главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин взял запрос на пас рукой перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено: перед взятием ворот был пас рукой, но после этого был переход контроля шайбы командой «Ак Барс», хороший гол», — сказано в заявлении.

