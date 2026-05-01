Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин: обращаем внимание, кто выходит у соперника на точку

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Металлургом» (4:1, 3-1) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина рассказал, что в команде обращают внимание на то, кто выходит у соперника на точку.

«Специально накладывать свои звенья на звенья лидеров у соперника? На эти моменты мы тоже обращаем внимание, кто выходит у соперника на точку. Потому что есть возможность подстраиваться. Да, это тоже один из моментов, на который мы обращали внимание.

Это был один из наших принципов по ходу всего сезона. Мы никому не бьём по рукам, не запрещаем творчество в атаке. Важно, что от всех наших звеньев идёт угроза, мы довольны этим моментом», – передаёт Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.