Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин: обращаем внимание, кто выходит у соперника на точку
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Металлургом» (4:1, 3-1) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина рассказал, что в команде обращают внимание на то, кто выходит у соперника на точку.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
01 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Барабанов (Лямкин, Семёнов) – 34:44 (5x4)     2:0 Денисенко (Яшкин) – 35:50 (5x5)     2:1 Коробкин (Орехов, Джонсон) – 45:31 (5x5)     3:1 Тодд (Семёнов, Хмелевски) – 54:10 (5x5)     4:1 Яшкин – 58:14 (en)    

«Специально накладывать свои звенья на звенья лидеров у соперника? На эти моменты мы тоже обращаем внимание, кто выходит у соперника на точку. Потому что есть возможность подстраиваться. Да, это тоже один из моментов, на который мы обращали внимание.

Это был один из наших принципов по ходу всего сезона. Мы никому не бьём по рукам, не запрещаем творчество в атаке. Важно, что от всех наших звеньев идёт угроза, мы довольны этим моментом», – передаёт Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Ак Барс» наказывает «Металлург» за всё! У чемпиона регулярки нет шансов?
Видео
«Ак Барс» наказывает «Металлург» за всё! У чемпиона регулярки нет шансов?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android