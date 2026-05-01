Главный тренер «Металлурга» Разин: смотрю с другого ракурса и наложением смен не занимаюсь
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Ак Барса» (1:4, 1-3) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 заявил, что не занимается наложением смен.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
01 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Барабанов (Лямкин, Семёнов) – 34:44 (5x4) 2:0 Денисенко (Яшкин) – 35:50 (5x5) 2:1 Коробкин (Орехов, Джонсон) – 45:31 (5x5) 3:1 Тодд (Семёнов, Хмелевски) – 54:10 (5x5) 4:1 Яшкин – 58:14 (en)
– Егор Коробкин отметился заброшенной шайбой. Чувствовали, что нужно его выпускать?
– Просто выпустили. Забил – молодец. Мог ещё забить или отдать.
– Под ваше первое звено «Ак Барс» выпускал четвёртое звено, следили за этим? Планировали как-то менять?
– Я смотрю немного с другого ракурса, наложением смен не занимаюсь, – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 3, 5*, 7* мая.
* если потребуется
