Главный тренер «Металлурга» Разин: смотрю с другого ракурса и наложением смен не занимаюсь

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Ак Барса» (1:4, 1-3) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 заявил, что не занимается наложением смен.

– Егор Коробкин отметился заброшенной шайбой. Чувствовали, что нужно его выпускать?

– Просто выпустили. Забил – молодец. Мог ещё забить или отдать.

– Под ваше первое звено «Ак Барс» выпускал четвёртое звено, следили за этим? Планировали как-то менять?

– Я смотрю немного с другого ракурса, наложением смен не занимаюсь, – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 3, 5*, 7* мая.

* если потребуется