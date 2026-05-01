Главный тренер «Металлурга» Разин: команда не расстроена, у нас впереди следующая игра

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Ак Барса» (1:4, 1-3) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 заявил, что его команда не расстроена, ведь впереди есть ещё следующая игра.

– После второго матча в серии вы сказали, что вам понравилась реакция команды на провокации «Ак Барса». Как сегодня оцените этот аспект?

– Никак.

– Какой команда была в раздевалке после игры?

– Команда не расстроена, у нас впереди есть следующая игра, – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 3, 5*, 7* мая.

* если потребуется