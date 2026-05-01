НХЛ объявила претендентов на награду «Джек Адамс Трофи»

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги назвала финалистов премии «Джек Адамс Трофи» — награды, вручаемой тренеру НХЛ, который внёс наибольший вклад в успех своей команды.

Ими стали Джон Купер, возглавляющий «Тампа-Бэй Лайтнинг», главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Дэн Мьюз и Линди Рафф из «Баффало Сэйбрз».

По итогам регулярного чемпионата «Тампа» заняла третье место в турнирной таблице Восточной конференции со 106 очками. «Питтсбург» расположился на седьмой строчке Востока с 98 очками, а «Баффало» — на второй, набрав 109 очков.

На данный момент «Пингвинз» — единственная команда из списка, которая завершила участие в плей-офф НХЛ, проиграв в серии первого раунда «Филадельфии» со счётом 2-4. «Лайтнинг» и «Сэйбрз» ещё предстоит провести минимум одну встречу в 1/8 финала Кубка Стэнли.