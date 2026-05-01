Лямкин: шайба прыгала после моего броска, говно бросил — она залетела, хрен пойми как

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал победу над «Металлургом» (4:1, 3-1) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Круто, когда ты играешь в поздних стадиях. Без разницы, какой месяц, – просто рады быть здесь и сейчас. По ощущениям, игра была за нами. Они могли перевернуть, мы ещё взяли неверный запрос. Но у соперника были удаления. После выхода «два в ноль», когда Беляш [Тимур Билялов] оставил нас в игре, сразу же настигла карма. Пока рано говорить, что это ключевой момент серии, – нужно добыть ещё одну победу. В этой игре это ключевой момент.

После моего броска шайба прыгала, хрен пойми как она залетела, Барабанов её задел. Без удачи невозможно выиграть. Как говорится, говно бросил – она залетела. Как играем в большинстве? Мы разговариваем, договариваемся делать какие-то вещи. Хотели бы забивать другие голы – не на удачу, а выводить на ударные позиции», – передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.