ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лямкин: шайба прыгала после моего броска, говно бросил — она залетела, хрен пойми как

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал победу над «Металлургом» (4:1, 3-1) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
01 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Барабанов (Лямкин, Семёнов) – 34:44 (5x4)     2:0 Денисенко (Яшкин) – 35:50 (5x5)     2:1 Коробкин (Орехов, Джонсон) – 45:31 (5x5)     3:1 Тодд (Семёнов, Хмелевски) – 54:10 (5x5)     4:1 Яшкин – 58:14 (en)    

«Круто, когда ты играешь в поздних стадиях. Без разницы, какой месяц, – просто рады быть здесь и сейчас. По ощущениям, игра была за нами. Они могли перевернуть, мы ещё взяли неверный запрос. Но у соперника были удаления. После выхода «два в ноль», когда Беляш [Тимур Билялов] оставил нас в игре, сразу же настигла карма. Пока рано говорить, что это ключевой момент серии, – нужно добыть ещё одну победу. В этой игре это ключевой момент.

После моего броска шайба прыгала, хрен пойми как она залетела, Барабанов её задел. Без удачи невозможно выиграть. Как говорится, говно бросил – она залетела. Как играем в большинстве? Мы разговариваем, договариваемся делать какие-то вещи. Хотели бы забивать другие голы – не на удачу, а выводить на ударные позиции», – передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Ак Барс» наказывает «Металлург» за всё! У чемпиона регулярки нет шансов?
Видео
«Ак Барс» наказывает «Металлург» за всё! У чемпиона регулярки нет шансов?
