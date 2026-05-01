Лямкин: чувствую себя ужасно, привык раскатиться, поспать, состояние не очень

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин после победы над «Металлургом» (4:1, 3-1) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина заявил, что ужасно себя чувствует из-за раннего начала игры. Встреча стартовала в 15:00 по местному времени.

«Я был на эмоциях, не хотелось высказываться про это. Парень был небольшого роста – прыгает там. У нас в этом плей-офф вообще не было лёгких игр, притом начиная с «Трактора» и продолжая сейчас.

Ранний матч? Чувствую себя ужасно. Привык раскатиться, днём поспать. А тут проснулся, снова обед, прогулка, сон 30 минут. Состояние не очень. Я пропотел в раздевалке, покрутил велосипед и проснулся», – передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.