Главная Хоккей Новости

Лямкин: чувствую себя ужасно, привык раскатиться, поспать, состояние не очень

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин после победы над «Металлургом» (4:1, 3-1) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина заявил, что ужасно себя чувствует из-за раннего начала игры. Встреча стартовала в 15:00 по местному времени.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
01 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Барабанов (Лямкин, Семёнов) – 34:44 (5x4)     2:0 Денисенко (Яшкин) – 35:50 (5x5)     2:1 Коробкин (Орехов, Джонсон) – 45:31 (5x5)     3:1 Тодд (Семёнов, Хмелевски) – 54:10 (5x5)     4:1 Яшкин – 58:14 (en)    

«Я был на эмоциях, не хотелось высказываться про это. Парень был небольшого роста – прыгает там. У нас в этом плей-офф вообще не было лёгких игр, притом начиная с «Трактора» и продолжая сейчас.

Ранний матч? Чувствую себя ужасно. Привык раскатиться, днём поспать. А тут проснулся, снова обед, прогулка, сон 30 минут. Состояние не очень. Я пропотел в раздевалке, покрутил велосипед и проснулся», – передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

