Хмелевски: когда Билялов в воротах, мы не волнуемся и знаем — он будет давать шанс

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски прокомментировал победу над «Металлургом» (4:1, 3-1) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Мы заслуживали победить, было много хороших моментов. Тимур Билялов вытащил «два в ноль», забили после этого, звено Григория Денисенко тоже забросило очень важную шайбу. В плей-офф всегда фартит тем, кто хочет победить.

Но работа не закончилась, тем более мы будем играть в гостях. Они сделают всё для победы, чтобы вернуть серию в Казань. А мы сделаем всё, чтобы выйти в финал. Понимаем, что при любом раскладе жизнь идёт дальше, нужно выходить и играть в том же духе.

Сегодня был немного другой матч в сравнении с матчем в среду. В прошлой игре мы не создавали много моментов, но Тимур Билялов тащил, все молодцы. Сегодня у Тимура тоже был важный сейв, когда даже в моменте было тяжело смотреть, «два в ноль» они на него выходили, он большой молодец. Когда Тимур в воротах, мы не волнуемся и знаем, что он полностью будет помогать команде и давать шанс», – передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.