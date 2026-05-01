Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хмелевски: когда Билялов в воротах, мы не волнуемся и знаем — он будет давать шанс

Хмелевски: когда Билялов в воротах, мы не волнуемся и знаем — он будет давать шанс
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски прокомментировал победу над «Металлургом» (4:1, 3-1) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
01 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Барабанов (Лямкин, Семёнов) – 34:44 (5x4)     2:0 Денисенко (Яшкин) – 35:50 (5x5)     2:1 Коробкин (Орехов, Джонсон) – 45:31 (5x5)     3:1 Тодд (Семёнов, Хмелевски) – 54:10 (5x5)     4:1 Яшкин – 58:14 (en)    

«Мы заслуживали победить, было много хороших моментов. Тимур Билялов вытащил «два в ноль», забили после этого, звено Григория Денисенко тоже забросило очень важную шайбу. В плей-офф всегда фартит тем, кто хочет победить.

Но работа не закончилась, тем более мы будем играть в гостях. Они сделают всё для победы, чтобы вернуть серию в Казань. А мы сделаем всё, чтобы выйти в финал. Понимаем, что при любом раскладе жизнь идёт дальше, нужно выходить и играть в том же духе.

Сегодня был немного другой матч в сравнении с матчем в среду. В прошлой игре мы не создавали много моментов, но Тимур Билялов тащил, все молодцы. Сегодня у Тимура тоже был важный сейв, когда даже в моменте было тяжело смотреть, «два в ноль» они на него выходили, он большой молодец. Когда Тимур в воротах, мы не волнуемся и знаем, что он полностью будет помогать команде и давать шанс», – передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android