Главная Хоккей Новости

Защитник «Каролины» Никишин вернулся к полноценным тренировкам после сотрясения мозга

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин приступил к полноценным тренировкам после перенесённого сотрясения мозга. Об этом сообщил журналист Тодд Гибсон в социальной сети Х. Хоккеист вернулся к занятиям на льду 29 апреля, но тренировался в бесконтактном джерси.

Напомним, Никишин получил повреждение во втором периоде четвёртого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (4:2) после того, как попал под силовой приём защитника Тайлера Клевена. Игра прошла 25 апреля. Александр поднялся со льда, но смог покинуть площадку только с помощью партнёров. Позднее 24-летнему россиянину диагностировали сотрясение мозга.

«Каролина» победила «Оттаву» в серии со счётом 4-0 и вышла в следующий раунд. Её соперником в 1/4 финала Кубка Стэнли станет «Филадельфия Флайерз», обыгравшая в первом раунде «Питтсбург Пингвинз» (4-2).

Материалы по теме
Какой кошмар! Никишин после грубого удара в голову не смог подняться со льда
Видео
Какой кошмар! Никишин после грубого удара в голову не смог подняться со льда
