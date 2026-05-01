Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рыбин: пока у «Авангарда» все живы-здоровы, поэтому доминируют, счётом в серии не удивлён

Рыбин: пока у «Авангарда» все живы-здоровы, поэтому доминируют, счётом в серии не удивлён
Комментарии

Тренер по развитию хоккейного клуба «Сочи» Максим Рыбин поделился мнением о серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». «Ястребы» ведут в серии со счётом 3-1.

«Сейчас, наверное, «Авангард» более сбалансированная команда, она без глубины состава, а комментаторы отмечали глубину. Но я не согласен, у Омска её совсем нет. Но пока у них все живы-здоровы, поэтому доминируют. А счёту в серии я не удивлён», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 2, 4*, 6* мая.

* если потребуется

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android