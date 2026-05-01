Рыбин: пока у «Авангарда» все живы-здоровы, поэтому доминируют, счётом в серии не удивлён

Тренер по развитию хоккейного клуба «Сочи» Максим Рыбин поделился мнением о серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». «Ястребы» ведут в серии со счётом 3-1.

«Сейчас, наверное, «Авангард» более сбалансированная команда, она без глубины состава, а комментаторы отмечали глубину. Но я не согласен, у Омска её совсем нет. Но пока у них все живы-здоровы, поэтому доминируют. А счёту в серии я не удивлён», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 2, 4*, 6* мая.

* если потребуется