Форвард «Виннипега» Чибриков успешно перенёс операцию на мышцах кора — Атес

Российский нападающий «Виннипег Джетс» Никита Чибриков успешно перенёс операцию на мышцах кора. Об этом сообщает журналист The Athletic Мурат Атес. Отмечается, что срок реабилитации 23-летнего форварда составит от шести до восьми недель.

Чибриков был выбран «Джетс» на драфте НХЛ 2021 года во втором раунде под общим 50-м номером, а в мае 2023 года заключил трёхлетний контракт новичка с «Виннипегом», который позднее был продлён до конца мая 2028 года.

В нынешнем сезоне нападающий провёл за «Джетс» 11 игр регулярного чемпионата НХЛ, где не набрал очков. Также на его счету 53 матча за фарм-команду «Манитоба Мус» и 16 (6+10) очков.