Трой Терри высказался о первой победе «Анахайма» в серии плей-офф НХЛ с 2017 года

Форвард «Анахайм Дакс» Трой Терри высказался о победе над «Эдмонтон Ойлерз» в первом раунде Кубка Стэнли со счётом 4-2. «Утки» выиграли серию плей-офф НХЛ впервые с 2017 года.

«Много времени прошло. Наши болельщики – невероятно преданные. Они всегда верили в нас. Они заслужили эту радость. Многие из нас живут в Ньюпорт-Бич (город в округе Ориндж, штат Калифорния. – Прим. «Чемпионата»), и там повсюду машины с флагами «Дакс». В такие моменты начинаешь понимать, насколько это важно для всего округа Ориндж», – приводит слова Терри официальный сайт НХЛ.

28-летний Трой – игрок с самым длительным стажем пребывания в команде в текущем составе. Он дебютировал в 2018 году.