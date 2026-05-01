Разин — о «мостике» в следующий матч: мостик — это что-то с грибами связанное?

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Ак Барса» (1:4, 1-3) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 ответил, что скажет команде перед следующей игрой.

«Какой я нашёл мостик в пятый матч? Мостик – это что-то с грибами связанное? Нет? Что я скажу команде перед пятым матчем… Напомню про прошлогоднюю серию с «Авангардом», когда при 0-3 в серии нам удалось зацепиться за серию, в том числе и её напомню», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 3, 5*, 7* мая.

* если потребуется