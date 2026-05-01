Разин — о «мостике» в следующий матч: мостик — это что-то с грибами связанное?
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Ак Барса» (1:4, 1-3) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 ответил, что скажет команде перед следующей игрой.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
01 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Барабанов (Лямкин, Семёнов) – 34:44 (5x4) 2:0 Денисенко (Яшкин) – 35:50 (5x5) 2:1 Коробкин (Орехов, Джонсон) – 45:31 (5x5) 3:1 Тодд (Семёнов, Хмелевски) – 54:10 (5x5) 4:1 Яшкин – 58:14 (en)
«Какой я нашёл мостик в пятый матч? Мостик – это что-то с грибами связанное? Нет? Что я скажу команде перед пятым матчем… Напомню про прошлогоднюю серию с «Авангардом», когда при 0-3 в серии нам удалось зацепиться за серию, в том числе и её напомню», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 3, 5*, 7* мая.
* если потребуется
