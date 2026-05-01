Коробкин: мы не отчаиваемся, верю в нашу команду, будем переворачивать серию

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4, 1-3) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026.

«Я ранее играл ещё первую игру, затем два матча полуфинала пропустил. Готовился, тренировался очень много. Вышел свежий игрок, внёс какую-то энергию, здорово, что получилось забить гол.

Жаль, конечно, что проиграли, но ни в коем случае не отчаиваемся. У меня был опыт, когда проигрывался финал. Мы вели 3-1, но ЦСКА смог перевернуть серию, поэтому я верю в нашу команду и думаю, что мы можем перевернуть серию. Всё будет по-другому. Надо взять хорошее из этой игры и добавить в деталях. Будем переворачивать серию», – передаёт слова Коробкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.