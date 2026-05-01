Агент Кузнецова: думаю, Евгений в «Салавате Юлаеве» не останется

Агент Кузнецова: думаю, Евгений в «Салавате Юлаеве» не останется
Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, заявил, что форвард с большой долей вероятности покинет уфимский клуб по окончании контракта. Соглашение игрока с командой истекает 31 мая 2026 года.

— Что скажете по будущему Евгения Кузнецова?
— Пока новостей нет.

— То есть переговоры с «Салаватом Юлаевым» ещё не начинали?
— Я думаю, он в «Салавате» не останется, — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

Ранее главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов заявил, что хочет сохранить Кузнецова в команде на следующий сезон. 33-летний форвард присоединился к «Салавату Юлаеву» по ходу минувшего регулярного чемпионата, перейдя из «Металлурга». Евгений записал на свой счёт 34 матча за обе команды и 27 (7+20) очков в регулярке. В плей-офф он провёл семь игр, в которых забросил шайбу и отдал результативную передачу.

