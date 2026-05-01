Коробкин рассказал о нереализованном выходе «два в ноль» на вратаря «Ак Барса» Билялова

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин после поражения от «Ак Барса» (1:4, 1-3) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина рассказал о нереализованном выходе «два в ноль» на вратаря казанцев Тимура Билялова.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
01 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Барабанов (Лямкин, Семёнов) – 34:44 (5x4)     2:0 Денисенко (Яшкин) – 35:50 (5x5)     2:1 Коробкин (Орехов, Джонсон) – 45:31 (5x5)     3:1 Тодд (Семёнов, Хмелевски) – 54:10 (5x5)     4:1 Яшкин – 58:14 (en)    

«Проигрываем в скорости? Мы сегодня проиграли в реализации моментов, у Казани первый гол – заскочила какая-то неоднозначная шайба, не совсем вытекающая из логики игры, потом тут же вторую пропустили. Могли сравнивать, делать счёт 2:2, но пропускаем в свои ворота. Это не скорость, а детали, как я считаю.

Отличный момент был в третьем периоде, в голове было, что два защитника «Ак Барса» сталкиваются, выходим «два в ноль». Вижу Никиту Короткова, отдаю ему. Сейчас немного посмотрели на видео, решили, что Никите надо было самому бросать, потому что Тимур Билялов не переместился, остался на моей штанге. Никита был в более выгодной позиции, надо было бросать и забивать. Я уже был близко, не смог переиграть вратаря, поднять шайбу.

Игра быстрая, принимаешь решения, не всегда они правильные. Надо стремиться достичь того, чтобы они всегда были правильные и положительные», – передаёт слова Коробкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Коробкин: мы не отчаиваемся, верю в нашу команду, будем переворачивать серию
