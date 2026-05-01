Рантанен оштрафован на $ 5 тыс. за удар Капризова клюшкой в матче плей-офф НХЛ
Поделиться
Нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен был оштрафован на $ 5 тыс. за нарушение в отношении российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Об этом сообщает Департамент безопасности игроков НХЛ в социальной сети Х. Инцидент произошёл в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась победой «Миннесоты» со счётом 5:2.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Хьюз (Фолиньо, Штурм) – 06:23 1:1 Джонстон (Рантанен, Дюшейн) – 27:01 (pp) 1:2 Бурк (Бантинг, Любушкин) – 36:08 2:2 Тарасенко (Хьюз) – 37:02 3:2 Хьюз (Фэйбер, Цуккарелло) – 50:38 4:2 Болди – 58:29 5:2 Болди – 59:45
В одном из эпизодов Рантанен опасно сыграл клюшкой и попал по лицу Капризова, за что был наказан двухминутным штрафом по ходу встречи.
«Уайлд» одержали победу в серии со счётом 4-2 и вышли во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги, где сыграют с «Колорадо Эвеланш».
Комментарии
- 1 мая 2026
-
21:10
-
21:04
-
20:56
-
20:52
-
20:40
-
20:32
-
20:28
-
20:08
-
19:58
-
19:42
-
19:28
-
19:24
-
19:20
-
19:16
-
19:04
-
19:00
-
18:56
-
18:48
-
18:38
-
18:34
-
18:30
-
18:18
-
17:56
-
17:40
-
17:28
-
17:12
-
17:04
-
16:56
-
16:44
-
16:26
-
16:12
-
15:53
-
15:44
-
15:25
-
15:04