Рантанен оштрафован на $ 5 тыс. за удар Капризова клюшкой в матче плей-офф НХЛ

Нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен был оштрафован на $ 5 тыс. за нарушение в отношении российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Об этом сообщает Департамент безопасности игроков НХЛ в социальной сети Х. Инцидент произошёл в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась победой «Миннесоты» со счётом 5:2.

В одном из эпизодов Рантанен опасно сыграл клюшкой и попал по лицу Капризова, за что был наказан двухминутным штрафом по ходу встречи.

«Уайлд» одержали победу в серии со счётом 4-2 и вышли во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги, где сыграют с «Колорадо Эвеланш».