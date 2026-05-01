Рантанен оштрафован на $ 5 тыс. за удар Капризова клюшкой в матче плей-офф НХЛ

Рантанен оштрафован на $ 5 тыс. за удар Капризова клюшкой в матче плей-офф НХЛ
Нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен был оштрафован на $ 5 тыс. за нарушение в отношении российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Об этом сообщает Департамент безопасности игроков НХЛ в социальной сети Х. Инцидент произошёл в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась победой «Миннесоты» со счётом 5:2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Хьюз (Фолиньо, Штурм) – 06:23     1:1 Джонстон (Рантанен, Дюшейн) – 27:01 (pp)     1:2 Бурк (Бантинг, Любушкин) – 36:08     2:2 Тарасенко (Хьюз) – 37:02     3:2 Хьюз (Фэйбер, Цуккарелло) – 50:38     4:2 Болди – 58:29     5:2 Болди – 59:45    

В одном из эпизодов Рантанен опасно сыграл клюшкой и попал по лицу Капризова, за что был наказан двухминутным штрафом по ходу встречи.

«Уайлд» одержали победу в серии со счётом 4-2 и вышли во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги, где сыграют с «Колорадо Эвеланш».

