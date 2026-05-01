Коробкин: у нас много молодых, но мы показали в 2024-м, что и с молодыми можно выигрывать

Коробкин: у нас много молодых, но мы показали в 2024-м, что и с молодыми можно выигрывать
Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин после поражения от «Ак Барса» (1:4, 1-3) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина выразил надежду, что магнитогорцам удастся переломить серию.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
01 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Барабанов (Лямкин, Семёнов) – 34:44 (5x4)     2:0 Денисенко (Яшкин) – 35:50 (5x5)     2:1 Коробкин (Орехов, Джонсон) – 45:31 (5x5)     3:1 Тодд (Семёнов, Хмелевски) – 54:10 (5x5)     4:1 Яшкин – 58:14 (en)    

«Упаднических настроений точно нет. Конечно, все мы расстроились после игры. Сейчас пару часов нужно на то, чтобы прийти в себя. Завтра уже другой день и другая игра. Серия до четырёх побед, поэтому всё легко переворачивается. Главное, сделать правильные выводы, работу над ошибками и идти дальше.

У нас много молодых, но мы показали в 2024 году, что даже с молодыми, не самыми опытными ребятами можно выигрывать, в какой-то мере это даже плюс. И в этом сезоне доказали, выиграв регулярный чемпионат с молодыми. Всё возможно в этой жизни, и эту серию перевернуть возможно, мы в это верим», – передаёт слова Коробкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

