Коробкин: у нас много молодых, но мы показали в 2024-м, что и с молодыми можно выигрывать

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин после поражения от «Ак Барса» (1:4, 1-3) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина выразил надежду, что магнитогорцам удастся переломить серию.
«Упаднических настроений точно нет. Конечно, все мы расстроились после игры. Сейчас пару часов нужно на то, чтобы прийти в себя. Завтра уже другой день и другая игра. Серия до четырёх побед, поэтому всё легко переворачивается. Главное, сделать правильные выводы, работу над ошибками и идти дальше.
У нас много молодых, но мы показали в 2024 году, что даже с молодыми, не самыми опытными ребятами можно выигрывать, в какой-то мере это даже плюс. И в этом сезоне доказали, выиграв регулярный чемпионат с молодыми. Всё возможно в этой жизни, и эту серию перевернуть возможно, мы в это верим», – передаёт слова Коробкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 1 мая 2026
