Нападающий «Металлурга» Коробкин высказался о заброшенной шайбе в ворота «Ак Барса»

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин прокомментировал свою шайбу в ворота «Ак Барса» (1:4, 1-3) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.
«Мой гол – забросили шайбу в зону, подняли её наверх, Валерий Орехов увидел мою клюшку, сделал бросок низом и получилось здорово её подставить. Билялов в том моменте далеко выкатился из ворот, был практически пустой угол, надо было подставить просто клюшку.
Просил у команды специальный тренажёр? Готовился к будущим играм, эйрбайк, чтобы хорошо держать физические кондиции, на уровне. Можно разные вариации делать, ускорения, хорошо тренирует ноги», – передаёт слова Коробкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
- 1 мая 2026
