Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Металлурга» Коробкин высказался о заброшенной шайбе в ворота «Ак Барса»

Комментарии

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин прокомментировал свою шайбу в ворота «Ак Барса» (1:4, 1-3) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
01 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Барабанов (Лямкин, Семёнов) – 34:44 (5x4)     2:0 Денисенко (Яшкин) – 35:50 (5x5)     2:1 Коробкин (Орехов, Джонсон) – 45:31 (5x5)     3:1 Тодд (Семёнов, Хмелевски) – 54:10 (5x5)     4:1 Яшкин – 58:14 (en)    

«Мой гол – забросили шайбу в зону, подняли её наверх, Валерий Орехов увидел мою клюшку, сделал бросок низом и получилось здорово её подставить. Билялов в том моменте далеко выкатился из ворот, был практически пустой угол, надо было подставить просто клюшку.

Просил у команды специальный тренажёр? Готовился к будущим играм, эйрбайк, чтобы хорошо держать физические кондиции, на уровне. Можно разные вариации делать, ускорения, хорошо тренирует ноги», – передаёт слова Коробкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android