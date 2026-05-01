Малкин заявил, что не рассматривает вариант продолжения карьеры в КХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что хочет провести ещё как минимум один сезон в НХЛ и не рассматривает вариант продолжения карьеры в КХЛ. Действующий контракт 39-летнего хоккеиста с клубом истекает этим летом.

«Я точно хочу ещё играть в НХЛ, хочу отыграть ещё как минимум год, я не рассматриваю варианты из КХЛ. Я знаю, что это непростое решение для Кайла (Дубаса — генерального менеджера «Питтсбурга». — Прим. «Чемпионата»). Возможно, он хочет обновить и освежить команду новыми игроками, я понимаю, что это бизнес. Если не „Питтсбург“, то надеюсь, что будут другие варианты», — приводит слова Малкина журналист Дэн Кингерски в социальной сети Х.

Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли вместе с командой. В России нападающий играл за магнитогорский «Металлург», воспитанником которого является.

